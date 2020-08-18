"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца

По словам украинского певца Александра Пономарева, в тот день, когда умер его отец, сам он должен был выступать в Трускавце.

Украинский певец Александр Пономарев в интервью передаче "Утро с Украиной" на канале "Украина" рассказал, что потерял отца в июне 1997 года. Запись интервью с артистом опубликована 17 августа на странице передачи в Facebook.

По словам Пономарева, накануне смерти отец позвонил ему по мобильному телефону, чтобы просто поговорить.

"А через два часа его не стало – остановилось сердце", – поделился воспоминаниями певец.

Пономарев признался, что, выйдя в тот день на сцену в Трускавце, вынужден был сообщить зрителям о случившемся.

"Я пел со слезами на глазах. Я сказал, что у меня умер отец. Если бы не сказал, люди бы не поняли, что со мной происходит", – подытожил он.

Пономарев родился в 1973 году в Хмельницком. После окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет. В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины.