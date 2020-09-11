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12 сентября, 2020
 
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Пономарев обратился к соцсетям за помощью

Украинский певец Александр Пономарев разместил в сети фото, на котором запечатлен ребенком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пономарев ищет фотографии отца, который умер в 1997 году
Пономарев ищет фотографии отца, который умер в 1997 году
Фото: Олександр Пономарьов / Facebook

Украинский певец Александр Пономарев 11 сентября на своей странице в Facebook разместил фото, на котором запечатлен в детском возрасте на руках у своего отца Валерия Пономарева.

По словам певца, это единственный совместный снимок с отцом, который у него остался.

"Зная большую силу социальных сетей, хочу попросить – возможно, кто-то из вас имеет фото с моим папой, Пономаревым Валерием Александровичем, буду очень благодарен!" – написал артист.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3482448725110402&set=p.3482448725110402&type=3

В августе 2020 года в интервью передаче "Утро с Украиной" на канале "Украина" Пономарев рассказал, что потерял отца в июне 1997 года.

По словам Пономарева, накануне смерти отец позвонил ему по мобильному телефону, чтобы просто поговорить.

"А через два часа его не стало – остановилось сердце", – поделился воспоминаниями певец.

Пономарев признался, что, выйдя в тот день на сцену в Трускавце, вынужден был сообщить зрителям о случившемся.

Пономарев родился в 1973 году в Хмельницком. После окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет. В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины.

Теги: розыск, Александр Пономарев, фото
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