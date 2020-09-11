Пономарев обратился к соцсетям за помощью

Украинский певец Александр Пономарев разместил в сети фото, на котором запечатлен ребенком.

Пономарев ищет фотографии отца, который умер в 1997 году Фото: Олександр Пономарьов / Facebook

Украинский певец Александр Пономарев 11 сентября на своей странице в Facebook разместил фото, на котором запечатлен в детском возрасте на руках у своего отца Валерия Пономарева.

По словам певца, это единственный совместный снимок с отцом, который у него остался.

"Зная большую силу социальных сетей, хочу попросить – возможно, кто-то из вас имеет фото с моим папой, Пономаревым Валерием Александровичем, буду очень благодарен!" – написал артист.

В августе 2020 года в интервью передаче "Утро с Украиной" на канале "Украина" Пономарев рассказал, что потерял отца в июне 1997 года.

По словам Пономарева, накануне смерти отец позвонил ему по мобильному телефону, чтобы просто поговорить.

"А через два часа его не стало – остановилось сердце", – поделился воспоминаниями певец.

Пономарев признался, что, выйдя в тот день на сцену в Трускавце, вынужден был сообщить зрителям о случившемся.

Пономарев родился в 1973 году в Хмельницком. После окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет. В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины.