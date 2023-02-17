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17 февраля, 2023
 
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Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео

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Жена Александра Луценко показала прогулку с ним
Жена Александра Луценко показала прогулку с ним
Скриншот: anastasiia.ltsnk / Instagram

Невестка бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, жена его сына Александра, Анастасия Луценко 14 февраля в Instagram разместила ролик, в котором продемонстрировала объятия с супругом.

В ролике пара гуляет по Киеву. Они обнимаются и целуются.

В определенный момент Александр Луценко кружит жену, которая "оседлала" его.

Пост она начала цитатой из песни американской певицы Майли Сайрус: I can buy myself flowers, Write my name in the sand. Это переводится как "Я могу купить себе цветы, написать мое имя на песке".

"Но это не имеет никакого смысла, потому что рядом с тобой я чувствую себя самой счастливой, любимой, самой желанной девочкой в мире", – добавила жена Луценко.

Контекст:

Александр Луценко (1989) – старший сын Юрия и Ирины Луценко. У него есть младший брат Виталий (1999).

У Анастасии и Александра Луценко есть две дочери 2018 и 2022 годов рождения. .

Теги: Юрий Луценко, видео, цветы, певица, объятия, жена, невеста, девочка, анастасия луценко
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