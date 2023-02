Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео

В ролике пара гуляет по Киеву. Они обнимаются и целуются.

В определенный момент Александр Луценко кружит жену, которая "оседлала" его.

Пост она начала цитатой из песни американской певицы Майли Сайрус: I can buy myself flowers, Write my name in the sand. Это переводится как "Я могу купить себе цветы, написать мое имя на песке".

"Но это не имеет никакого смысла, потому что рядом с тобой я чувствую себя самой счастливой, любимой, самой желанной девочкой в мире", – добавила жена Луценко.

