"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку

Луценко показала, как девочка пьет молоко.

"Давай, дедушка, побеждайте тех орков и возвращайся домой знакомиться с младшей внучкой", – обратилась она к супругу.

Ирина Луценко отметила, что они "завтракали" с новорожденной.

"Спокойная, как мама Настя, ест, как папа Саша, губы, как у меня. Красивая, как все наше семейство вместе. Ест уверенно и со вкусом. Не спешит и предвкушает, как настоящая украинка", – рассказала супруга Луценко.

Контекст:

У Юрия и Ирины Луценко в браке родилось два сына – Александр (1989) и Виталий (1999).

Младшая внучка Луценко (дочь Александра) родилась 9 мая 2022 года. Об этом он сообщал в Facebook. Отец старшей внучки – также Александр.

Ирина Луценко была депутатом Верховной Рады VII, VIII и IX созывов. В парламент IX созыва была избрана по спискам "Европейской солидарности" (№15).

4 ноября 2019 года Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья. 12 ноября Рада одобрила это решение.

Юрий Луценко служит в батальоне территориальной обороны Николаевской области.