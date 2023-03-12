  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится

24 февраля 2022 года Балан был в Киеве Фото: danbalan / Instagram

Карьера в Украине

За время работы в Украине Балан не только снимался в талант-шоу, но и успел написать и записать украинскую песню #Всепробачити, которую исполнил в дуэте с украинской певицей, своей подопечной и победительницей шоу "Голос країни" на "1+1" Оксаной Мухой.

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Видео: Dan Balan / YouTube

24 февраля 2022 года

27 февраля певец впервые отреагировал на российскую агрессию против Украины, разместив в Instagram изображение украинского флага.

"Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять Дніпро, і гори, – процитировал он слова украинского поэта Тараса Шевченко. – И добавил на украинском языке: "Господи, спаси Украину! Всем сердцем с вами".

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После этого певец исчез из информационного пространства.

Заявление матери артиста

4 марта 2022 года румынское издание Pagina de Media со ссылкой на комментарий руководителя румынского нацотбора на "Евровидение 2022" Юлианы Марчук сообщило, что на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину певец оказался в Киеве. Он пытался вылететь в Румынию, где у него на 5 марта было запланировано участие в национальном отборе на "Евровидение 2023" – Балан был заявлен ведущим этого мероприятия – но из-за прекращения авиасообщения не смог этого сделать. Как отмечает издание Pagina de Media, по состоянию на 3 марта связи с артистом не было.

Спустя почти два месяца после этого, 27 апреля в интервью румынскому сайту Impact мать артиста, молдавская певица Людмила Балан заявила, что "ближе к концу февраля" ее сын покинул Украину и выехал к ним в Молдову. Она подчеркнула, что сам певец "предпочел не афишировать" то, как ему это удалось.

Людмила Балан заявила, что не может разглашать его нынешнее местонахождение, но отметила, что еще перед Пасхой он покинул Молдову и "работает над своими новыми проектами".

По словам матери, единственное, что она может сказать о сыне, "так это то, что он не в Москве".

Комментируя полномасштабное вторжение РФ в Украину, Людмила Балан заявила, что "остается только молиться, чтобы украинцы сопротивлялись и боролись с русскими до конца". Она подчеркнула, что "только так у всех будет мир!".

Румынское издание Viva! 16 марта писало, что из Молдовы Балан переехал в Турцию.

Перевод русскоязычной песни на румынский

26 августа Дан Балан впервые после паузы появился в сети ради премьеры своей новой песни Printre Culori ("Среди цветов"), которую спел на румынском языке.

"Выпускаю свою первую песню на румынском за 14 лет. Я рад вернуться домой", – написал певец.

Ранее эта композиция под названием "Любовь, как в песнях" звучала на русском языке – премьера этого трека состоялась в ноябре 2021 года, но после появления варианта на румынском русскоязычный трек был удален.

Сейчас на странице артиста в Instagram в шапке профиля написана фраза на английском языке: "Give Peace a Chance", но сам он продолжает хранить молчание.

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