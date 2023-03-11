Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео

Это выглядело вот так.
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Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку фото и видео украинских знаменитостей, которые обладают не меньшей гибкостью.
Певица Злата Огневич ранее часто публиковала в сети фото и видео, сделанные во время тренировок. 37-летняя артистка с легкостью садиться на поперечный шпагат.
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Огневич призывает своих подписчиков не пропускать тренировки и мотивирует собственным примером.
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30-летняя солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая умеет не только садиться на шпагат, но и делать колесо.
В конце февраля певица призналась, что за последний год набрала лишний вес, поэтому активно тренируется, чтобы вернуть прежнюю форму, которую обрела после похудения в 2021 году.
35-летняя украинская певица Настя Каменских сейчас вновь борется с лишни весом. Ранее артистка вела активный образ жизни и своими достижениями делилась с поклонниками в спортивном блоге.
"На продольный уже сажусь, но поперечный так сложно дается, зараза", – прокомментировала свои успехи артистка.
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Вертикальный шпагат умеет делать бывшая участница украинской группы "ВИА ГРА", 40-летняя певица и дизайнер Надежда Мейхер.
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47-летняя украинская певица Наталья Могилевская во время участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" также демонстрировала гибкость тела.
"Продолжаю растягивать шпагат. Сама не ожидала. Танцы творят чудеса", – подписала она этот снимок в 2017 году.
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