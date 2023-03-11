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11 марта, 2023
 
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Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео

Каменских: На продольный уже сажусь, но поперечный так сложно дается
Каменских: На продольный уже сажусь, но поперечный так сложно дается
Фото: kamenskux / Instagram

На днях 38-летняя украинская певица Тина Кароль на концерте в Барселоне (Испания) под овации зрителей продемонстрировала поперечный шпагат.

Это выглядело вот так.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку фото и видео украинских знаменитостей, которые обладают не меньшей гибкостью. 

Певица Злата Огневич ранее часто публиковала в сети фото и видео, сделанные во время тренировок. 37-летняя артистка с легкостью садиться на поперечный шпагат.

Огневич призывает своих подписчиков не пропускать тренировки и мотивирует собственным примером.

30-летняя солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая умеет не только садиться на шпагат, но и делать колесо

В конце февраля певица призналась, что за последний год набрала лишний вес, поэтому активно тренируется, чтобы вернуть прежнюю форму, которую обрела после похудения в 2021 году.

Скриншот: kazka.band / Instagram
Скриншот: kazka.band / Instagram

35-летняя украинская певица Настя Каменских сейчас вновь борется с лишни весом. Ранее артистка вела активный образ жизни и своими достижениями делилась с поклонниками в спортивном блоге.

"На продольный уже сажусь, но поперечный так сложно дается, зараза", – прокомментировала свои успехи артистка.

Вертикальный шпагат умеет делать бывшая участница украинской группы "ВИА ГРА", 40-летняя певица и дизайнер Надежда Мейхер. 

47-летняя украинская певица Наталья Могилевская во время участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" также демонстрировала гибкость тела.

"Продолжаю растягивать шпагат. Сама не ожидала. Танцы творят чудеса", – подписала она этот снимок в 2017 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, ВИА Гра, Настя Каменских, Тина Кароль, Надежда Мейхер, Злата Огневич, Наталья Могилевская, Танцы со звездами, Kazka, шпагат, Александра Зарицкая, похудение, тренировка
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