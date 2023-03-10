Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео

Певица в брюках и корсете станцевала на сцене. В определенный момент она села на шпагат. Демонстрация растяжки сопровождалась овациями зрителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)

7 марта на фан-странице Тины Кароль опубликовали еще один эпизод ее выступления. Она исполнила песню "Я вільна".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)