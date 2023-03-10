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10 марта, 2023
 
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Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео

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Тина Кароль продемонстрировала физическую подготовку
Тина Кароль продемонстрировала физическую подготовку
Фото: tina_karol / Instagram

На официальной фан-странице 38-летней украинской певицы Тины Кароль 10 марта в Instagram опубликовали ролик, снятый на сцене во время одного из концертов.

Певица в брюках и корсете станцевала на сцене. В определенный момент она села на шпагат. Демонстрация растяжки сопровождалась овациями зрителей.

7 марта на фан-странице Тины Кароль опубликовали еще один эпизод ее выступления. Она исполнила песню "Я вільна".

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Теги: концерт, растяжка, Тина Кароль, певица, шпагат
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