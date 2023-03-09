Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива

Галкин: В актерской профессии, каждый вечер выходя из-за кулис на сцену, ты снова в начале пути… Фото: maxgalkinru / Instagram

На фото Галкин запечатлен еще юным. В каком году был сделан снимок, шоумен не указал.

"В актерской профессии, каждый вечер выходя из-за кулис на сцену, ты снова в начале пути…" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Очень красивый! Да еще и умный и благородный!" – прокомментировала подписчица mirumir.22.