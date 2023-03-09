Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива

На фото Галкин запечатлен еще юным. В каком году был сделан снимок, шоумен не указал.
"В актерской профессии, каждый вечер выходя из-за кулис на сцену, ты снова в начале пути…" – написал он.
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"Очень красивый! Да еще и умный и благородный!" – прокомментировала подписчица mirumir.22.
Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года выступал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.
Галкин женат на российской певице Алле Пугачевой. Они оформили отношения 23 декабря 2011 года.
У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2022 года детям исполнилось девять лет.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.
В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.