В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео

Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

"Спасибо, Лайма, за чудесный концерт! Ну вот уж действительно "еще не вечер"!" – написал он.

Галкин показал Вайкуле на сцене, Пугачеву – в зрительном зале. Также он сделал совместное селфи-видео с женой, обнимая ее. Галкин и Пугачева пели, сидя в зрительном зале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Алла Борисовна такая красивая. Спасибо, что делитесь с нами", – прокомментировала подписчица _anast_petrich_.