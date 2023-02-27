В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео

"Спасибо, Лайма, за чудесный концерт! Ну вот уж действительно "еще не вечер"!" – написал он.
Галкин показал Вайкуле на сцене, Пугачеву – в зрительном зале. Также он сделал совместное селфи-видео с женой, обнимая ее. Галкин и Пугачева пели, сидя в зрительном зале.
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"Алла Борисовна такая красивая. Спасибо, что делитесь с нами", – прокомментировала подписчица _anast_petrich_.
Концерт Вайкуле состоялся 25 февраля в израильском городе Ашдод.
28 февраля 2022 года Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.
В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.