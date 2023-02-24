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24 февраля, 2023
 
Новости

"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревич: Выкинуть кучу денег и еще разозлиться совсем уже глупо, верно?
Макаревич: Выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 22 февраля в Facebook опубликовал фото, сделанное во время поездки на гастроли в США.

На фото запечатлен дорожный указатель "Мариетта – Чатануга". Это города штатов Джорджия и Теннеси соответственно.

"Я думал, ее не бывает, а до нее рукой подать!" – написал Макаревич.

Музыкант поделился также наблюдениями от похода в респектабельное заведение.

"Один из способов публичной демонстрации презрения к деньгам – поход в дорогой ресторан. Ибо не всегда ожидания соответствуют реальности. Сознавая, что ты в пять раз переплачиваешь за еду (а мясо передержали) и в 10 раз за вино (а того, что ты хотел, не оказалось), ты все равно вынужден радоваться, ибо прийти, выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?" – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0eUw6kP1ZaSwL4Xf1NGEddht2n5zrPeqmHWtAwmS1PJVDuvYyfXft2NQ8Y8rXc2tHl

Макаревич 20 февраля показывал видео, снятое на концерте "Машины времени" в Нью-Йорке. Группа собрала аншлаг.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/729143348748658/

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: музыка, Андрей Макаревич, художник, концерт, поэт, Машина времени, музыкант, фото
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