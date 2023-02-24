"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан

Макаревич: Выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно? Фото: Андрей Макаревич / Facebook

На фото запечатлен дорожный указатель "Мариетта – Чатануга". Это города штатов Джорджия и Теннеси соответственно.

"Я думал, ее не бывает, а до нее рукой подать!" – написал Макаревич.

Музыкант поделился также наблюдениями от похода в респектабельное заведение.

"Один из способов публичной демонстрации презрения к деньгам – поход в дорогой ресторан. Ибо не всегда ожидания соответствуют реальности. Сознавая, что ты в пять раз переплачиваешь за еду (а мясо передержали) и в 10 раз за вино (а того, что ты хотел, не оказалось), ты все равно вынужден радоваться, ибо прийти, выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?" – написал он.

Макаревич 20 февраля показывал видео, снятое на концерте "Машины времени" в Нью-Йорке. Группа собрала аншлаг.