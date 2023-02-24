"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан

На фото запечатлен дорожный указатель "Мариетта – Чатануга". Это города штатов Джорджия и Теннеси соответственно.
"Я думал, ее не бывает, а до нее рукой подать!" – написал Макаревич.
Музыкант поделился также наблюдениями от похода в респектабельное заведение.
"Один из способов публичной демонстрации презрения к деньгам – поход в дорогой ресторан. Ибо не всегда ожидания соответствуют реальности. Сознавая, что ты в пять раз переплачиваешь за еду (а мясо передержали) и в 10 раз за вино (а того, что ты хотел, не оказалось), ты все равно вынужден радоваться, ибо прийти, выкинуть кучу денег и еще разозлиться – совсем уже глупо, верно?" – написал он.
Макаревич 20 февраля показывал видео, снятое на концерте "Машины времени" в Нью-Йорке. Группа собрала аншлаг.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".
Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.
В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".