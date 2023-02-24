"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти

Макаревич: Мне всегда казалось, что человек, уверенный в своих действиях, не боится несогласных Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Всегда удивляла паническая боязнь несогласия, присущая власти. Каких-то 600 человек (на такую огромную грозную державу) просто позволили себе сказать, что они не согласны с политикой власти, – и они уже иностранные агенты, враги народа, изменники Родины и далее по списку. Мне всегда казалось, что человек, уверенный в своих действиях, не боится несогласных. А чего вы так испугались? И еще – вы точно знаете, что вы и есть Родина?

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