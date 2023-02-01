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01 февраля, 2023
 
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Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире

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Макаревич путешествовал с женой
Макаревич путешествовал с женой
Фото: _einatklein_ / Instagram

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 1 февраля в Facebook опубликовал подборку снимков, снятых в путешествии в Антарктиду.

"Мы вернулись! Переход на парусах через пролив Дрейка при волне пять – семь баллов (это плюс-минус четыре дня) – впечатляет. За это матросам полагался знак отличия в виде серьги в ухе, это самое штормовое место в мире. Антарктида в слова пока не укладывается, может, отлежится. Супер-команда лодки – четыре молодых парня: Паша, Олег, Саша и Саша. Профи. Один из Саш еще блестящий кок. Спасибо всем!" – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid08NKjwHz2pHAt5DHEZCV7wCieqXzr9kJQ7MEcbfPxrhoNxx9XhZqZwxwhg8riNXLxl

Также Макаревич обнародовал ролик, который снял на борту судна, плывущего по океану.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/1289967071734623/

Контекст:

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

У пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Теги: Антарктида, Андрей Макаревич, шторм, путешествия, Машина времени, музыкант, Эйнат Кляйн
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