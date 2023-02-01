Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире

"Мы вернулись! Переход на парусах через пролив Дрейка при волне пять – семь баллов (это плюс-минус четыре дня) – впечатляет. За это матросам полагался знак отличия в виде серьги в ухе, это самое штормовое место в мире. Антарктида в слова пока не укладывается, может, отлежится. Супер-команда лодки – четыре молодых парня: Паша, Олег, Саша и Саша. Профи. Один из Саш еще блестящий кок. Спасибо всем!" – написал он.
Также Макаревич обнародовал ролик, который снял на борту судна, плывущего по океану.
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.
У пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.
2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.