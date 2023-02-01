Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире

"Мы вернулись! Переход на парусах через пролив Дрейка при волне пять – семь баллов (это плюс-минус четыре дня) – впечатляет. За это матросам полагался знак отличия в виде серьги в ухе, это самое штормовое место в мире. Антарктида в слова пока не укладывается, может, отлежится. Супер-команда лодки – четыре молодых парня: Паша, Олег, Саша и Саша. Профи. Один из Саш еще блестящий кок. Спасибо всем!" – написал он.

Также Макаревич обнародовал ролик, который снял на борту судна, плывущего по океану.