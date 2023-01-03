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03 января, 2023
 
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Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик

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Макаревич: Какой есть, такой есть
Макаревич: Какой есть, такой есть
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 2 января в Facebook показал свою новую картину.

"Черный водяной заяц. Какой есть, такой есть", – написал он.

На изображении зайца можно заметить отражение самого Макаревича.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid033fiXYpRJztnmfi7kT35seA8ze4QEKQeVQsr7Fbbfeaxefkr5E94F3ve3k9HdeS3Ml

Контекст:

Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 года по китайскому календарю.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей проживает в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Новый год, Андрей Макаревич, художник, поэт, картина, Машина времени, музыкант
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