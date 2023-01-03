Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик

"Черный водяной заяц. Какой есть, такой есть", – написал он.
На изображении зайца можно заметить отражение самого Макаревича.
Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 года по китайскому календарю.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".
Сейчас Макаревич с семьей проживает в Израиле.
В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".