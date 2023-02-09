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09 февраля, 2023
 
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"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России

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Макаревич: Дивный анекдот
Макаревич: Дивный анекдот
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 8 февраля в Facebook опубликовал анекдот о том, почему люди не хотят возвращаться в РФ.

"Дивный анекдот", – написал он.

– Здравствуйте, из органов беспокоят. Мы бы хотели, чтобы вы вернулись в Россию.
– Нет.
– Но вас могут лишить званий.
– Не вернусь.
– У вас могут отобрать недвижимость.
– Нет.
– На вас заведут уголовное дело!
– Нет.
– Мы вас посадим!
– Не вернусь.
– Но почему???

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02jehup1hqZtKazKetfNkQAH6VNHYzuJFEFDUfzNJipbJvQgLfkkEt9Xe9sSejEmA3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле. 

В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Россия, война, Андрей Макаревич, художник, поэт, анекдот, война России против Украины, Машина времени, музыкант
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