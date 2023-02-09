"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России

"Дивный анекдот", – написал он.
– Здравствуйте, из органов беспокоят. Мы бы хотели, чтобы вы вернулись в Россию.
– Нет.
– Но вас могут лишить званий.
– Не вернусь.
– У вас могут отобрать недвижимость.
– Нет.
– На вас заведут уголовное дело!
– Нет.
– Мы вас посадим!
– Не вернусь.
– Но почему???
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".
Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.
В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".