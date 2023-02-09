"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России

"Дивный анекдот", – написал он.

– Здравствуйте, из органов беспокоят. Мы бы хотели, чтобы вы вернулись в Россию.

– Нет.

– Но вас могут лишить званий.

– Не вернусь.

– У вас могут отобрать недвижимость.

– Нет.

– На вас заведут уголовное дело!

– Нет.

– Мы вас посадим!

– Не вернусь.

– Но почему???

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре российский минюст внес его в список "иноагентов".