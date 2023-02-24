"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео

Артист записал видео на фоне парламента Швеции (Стокгольм).

"Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь", – сказал Ульвеус.

Обращаясь к украинцам, он на украинском языке сказал: "Ми з тобою, Україно!"

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