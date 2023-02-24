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24 февраля, 2023
 
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"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео

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Ульвеус: Ми з тобою, Україно!
Ульвеус: Ми з тобою, Україно!
Фото: ЕРА

Участник шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратился к украинцам со словами поддержки. Видео опубликовано 24 февраля на странице United24 в Instagram.

Артист записал видео на фоне парламента Швеции (Стокгольм).

"Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь", –  сказал Ульвеус.

Обращаясь к украинцам, он на украинском языке сказал: "Ми з тобою, Україно!"

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, ее записи по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

5 ноября 2021 года группа после 40-летнего перерыва выпустила свой новый альбом Voyage. Он стал девятым в дискографии коллектива.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: вторжение, украинцы, война России против Украины, ABBA, музыкант
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