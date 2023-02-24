"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео

Артист записал видео на фоне парламента Швеции (Стокгольм).
"Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь", – сказал Ульвеус.
Обращаясь к украинцам, он на украинском языке сказал: "Ми з тобою, Україно!"
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ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, ее записи по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.
Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.
В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.
5 ноября 2021 года группа после 40-летнего перерыва выпустила свой новый альбом Voyage. Он стал девятым в дискографии коллектива.