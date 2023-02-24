Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео

Видео состоит из архивных снимков, на которых Ким запечатлен во время отдыха вместе с семьей, а также с коллегами на работе.

В конце ролика показаны кадры документальной хроники, снятые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Жизнь до 24.02.2022. Год как один день. Выстояли и поборем", – подписал он ролик.

