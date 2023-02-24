Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео

Видео состоит из архивных снимков, на которых Ким запечатлен во время отдыха вместе с семьей, а также с коллегами на работе.
В конце ролика показаны кадры документальной хроники, снятые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Жизнь до 24.02.2022. Год как один день. Выстояли и поборем", – подписал он ролик.
В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.