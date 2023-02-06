"Он нетипичный, но, наверное, потому, что у него такие родители". Ким рассказал о пятилетнем сыне и признался, кто главный в их семье

Отвечая на вопрос, кто является главой его семьи, Ким заявил, что он.
"Дальше – сложно сказать. Дальше – жена, потом – другие. Хотя он [сын] претендует – борется за место второго – кто будет после меня – с котом Марчиком", – рассказал Ким.
Описывая характер сына, Ким отметил, что тот занимает активную позицию в заведении, где обучается.
"Он нетипичный, но, наверное, потому, что у него такие родители. В школе, куда он ходит, он занимает активную позицию благодаря нестандартному мышлению. Это сложно объяснить", – отметил Ким.
В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.