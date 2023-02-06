"Он нетипичный, но, наверное, потому, что у него такие родители". Ким рассказал о пятилетнем сыне и признался, кто главный в их семье

Отвечая на вопрос, кто является главой его семьи, Ким заявил, что он.

"Дальше – сложно сказать. Дальше – жена, потом – другие. Хотя он [сын] претендует – борется за место второго – кто будет после меня – с котом Марчиком", – рассказал Ким.

Описывая характер сына, Ким отметил, что тот занимает активную позицию в заведении, где обучается.

"Он нетипичный, но, наверное, потому, что у него такие родители. В школе, куда он ходит, он занимает активную позицию благодаря нестандартному мышлению. Это сложно объяснить", – отметил Ким.