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31 октября, 2022
 
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"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео

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Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 31 октября опубликовал в Instagram видео, в котором запечатлен новый член его семьи – котенок по кличке Марчелло.

"Знакомьтесь, из Одессы приехал новый член семьи. Зовут Марчелло", – подписал ролик Ким.

"Очень очаровательный ребенок", – восхитились в сети.

"Какой симпатюля",  отреагировали подписчики.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает двоих дочерей – Евгению и Александру – и сына Руслана.

Теги: семья, Виталий Ким
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