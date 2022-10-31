В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык

Билык вместе с другими украинскими артистами гастролирует в Испании Фото: Ірина Білик / Facebook

56-летняя Сумская позирует в кадре в желтом платье-вышиванке, а ее 52-летняя коллега выбрала желто-синий брючный костюм.

Скриншот: olgasumska / Instagram