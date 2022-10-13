"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной

"А что Аня говорит о войне?" – спросила у актрисы журналистка.

"Это самая преданная патриотка Украины, – ответила Сумская. – Это поколение настоящих украинцев".

На вопрос Гончаровой, просила ли в таком случае Анна Борисюк свою старшую сестру, проживающую в РФ украинскую актрису Антонину Паперную, вернуться в Украину, Сумская прямого ответа не дала. Актриса подчеркнула, что семей с такими же ситуациями, как у них, много.

"Это просто семья известных людей. А сколько таких семей? Я не хочу углубляться и оправдываться не имею права", – заявила Сумская.