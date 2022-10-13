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13 октября, 2022
 
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"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной

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Сумская о младшей дочери: Это поколение настоящих украинцев
Сумская о младшей дочери: Это поколение настоящих украинцев
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская назвала свою младшую дочь Анну Борисюк самой преданной патриоткой Украины. Об этом Сумская рассказала в интервью, которое 11 октября вышло на YouTube-канале украинской журналистки Татьяны Гончаровой.

"А что Аня говорит о войне?" – спросила у актрисы журналистка.

"Это самая преданная патриотка Украины, – ответила Сумская. – Это поколение настоящих украинцев".

На вопрос Гончаровой, просила ли в таком случае Анна Борисюк свою старшую сестру, проживающую в РФ украинскую актрису Антонину Паперную, вернуться в Украину, Сумская прямого ответа не дала. Актриса подчеркнула, что семей с такими же ситуациями, как у них, много.

"Это просто семья известных людей. А сколько таких семей? Я не хочу углубляться и оправдываться не имею права", – заявила Сумская.

Контекст:

Анна (2002) – дочь Сумской и ее второго мужа, украинского актера Виталия Борисюка. 

Анна Борисюк учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Ее старшая единоутробная сестра Антонина Паперная, отцом которой является первый муж Сумской, украинский актер Евгений Паперный, живет и работает в РФ.

Сумская не исключает, что гражданского мужа дочери, российского актера Владимира Яглыча могут призвать на войну в Украину. Отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, Сумская заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.

Теги: война России против Украины, Ольга Сумская, Антонина Паперная, Анна Борисюк
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