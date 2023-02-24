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24 февраля, 2023
 
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"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео

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Шоптенко: С помощью танца я всегда передавала эмоции, которые часто не могу выразить словами
Шоптенко: С помощью танца я всегда передавала эмоции, которые часто не могу выразить словами
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Елена Шоптенко 24 февраля опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлена во время танца на неработающей атомной электростанции Kernkraftwerk Zwentendorf в Австрии. Она посвятила видеоработу украинцам, "для которых этот год был будто в атомном реакторе".

Основная идея проекта, отмечается в релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", – продолжать движение, несмотря на любые трудности, и поддерживать ментальное здоровье с верой в лучшее будущее.

"С помощью танца я всегда передавала эмоции, которые часто не могу выразить словами, а сейчас это буквально мое спасение, отдушина и способ восстановиться и идти дальше. В этой видеоработе с помощью языка танца я показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев. Творческий видеопроект на атомной электростанции – практическое воплощение культурной дипломатии и напоминание миру о годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину", – представила свою новую видеоработу Шоптенко.

Она отметила, что во время войны важно заботиться о себе и о других, помогать друг другу, проявлять эмпатию.

"Мы едины, когда, несмотря на войну, продолжаем движение и развитие, испытывая похожие эмоции", – отметила хореограф.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шоптенко вместе с сыном уехала за границу. В настоящее время она находится в Австрии. Танцовщица занимается благотворительной деятельностью в поддержку Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Австрия, культура, АЭС, война России против Украины, Алена Шоптенко, электростанция, хореограф
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