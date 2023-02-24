"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео

Шоптенко: С помощью танца я всегда передавала эмоции, которые часто не могу выразить словами Фото: alena_shoptenko / Instagram

Основная идея проекта, отмечается в релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", – продолжать движение, несмотря на любые трудности, и поддерживать ментальное здоровье с верой в лучшее будущее.

"С помощью танца я всегда передавала эмоции, которые часто не могу выразить словами, а сейчас это буквально мое спасение, отдушина и способ восстановиться и идти дальше. В этой видеоработе с помощью языка танца я показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев. Творческий видеопроект на атомной электростанции – практическое воплощение культурной дипломатии и напоминание миру о годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину", – представила свою новую видеоработу Шоптенко.

Она отметила, что во время войны важно заботиться о себе и о других, помогать друг другу, проявлять эмпатию.

"Мы едины, когда, несмотря на войну, продолжаем движение и развитие, испытывая похожие эмоции", – отметила хореограф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)