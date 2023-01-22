Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео

Шоптенко отметила, что съемки фильма проходили летом 2021 года возле Мариинского дворца в Киеве. Она подчеркнула, что постановкой вальса занималась вместе с украинским коллегой Максом Леоновым.

"Я испытываю такую гордость за всю украинскую команду и безграничное восхищение индийскими коллегами", – написала танцовщица.

Участники съемки танцевали вальс под композицию Naatu Naatu американского композитора Джастина Гурвица. Фильм "Вставай. Рычи. Протестуй" стал лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня", церемония вручения которой состоялась 11 января 2023 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)