Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2023
 
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Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео

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Шоптенко: Я испытываю такую гордость
Шоптенко: Я испытываю такую гордость
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 21 января в Instgarm разместила личное архивное видео, в котором запечатлено, как проводилась подготовка и съемки танца с участием около 100 танцоров для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй".

Шоптенко отметила, что съемки фильма проходили летом 2021 года возле Мариинского дворца в Киеве. Она подчеркнула, что постановкой вальса занималась вместе с украинским коллегой Максом Леоновым.

"Я испытываю такую гордость за всю украинскую команду и безграничное восхищение индийскими коллегами", – написала танцовщица. 

Участники съемки танцевали вальс под композицию Naatu Naatu американского композитора Джастина Гурвица. Фильм "Вставай. Рычи. Протестуй" стал лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня", церемония вручения которой состоялась 11 января 2023 года.

Контекст:

Действия в фильме происходят в Индии в 20-е годы прошлого века. По сюжету два революционера начинают борьбу за свободу своей страны.

Организацией съемок в Киеве занималась украинская кинокомпания "435 Films". Снятый в Украине танец можно увидеть в фильме на 52-й минуте. Картина также представлена на стриминговой платформе Netflix под названием RRR.

Теги: Золотой глобус, фильм, Алена Шоптенко, хореограф, церемония
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