Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео

Шоптенко отметила, что съемки фильма проходили летом 2021 года возле Мариинского дворца в Киеве. Она подчеркнула, что постановкой вальса занималась вместе с украинским коллегой Максом Леоновым.
"Я испытываю такую гордость за всю украинскую команду и безграничное восхищение индийскими коллегами", – написала танцовщица.
Участники съемки танцевали вальс под композицию Naatu Naatu американского композитора Джастина Гурвица. Фильм "Вставай. Рычи. Протестуй" стал лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня", церемония вручения которой состоялась 11 января 2023 года.
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Действия в фильме происходят в Индии в 20-е годы прошлого века. По сюжету два революционера начинают борьбу за свободу своей страны.
Организацией съемок в Киеве занималась украинская кинокомпания "435 Films". Снятый в Украине танец можно увидеть в фильме на 52-й минуте. Картина также представлена на стриминговой платформе Netflix под названием RRR.