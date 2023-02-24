"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео

"24 февраля год, как в Украине началась война. Никогда в своих самых странных мыслях я не могла представить, что мое украинское наследие, моя семья, друзья, соседи будут под постоянными жестокими атаками уже более 365 дней", – сказала она.
Кэтрин Винник заверила украинцев в своей поддержке.
"Я здесь, чтобы сказать: "Я солидарна с Украиной. Вы не одни. Слава Украине!" – подытожила она.
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Катерина-Анна Винницкая родилась в 1977 году в Канаде, известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".
Предки Кэтрин родом из Украины. Они эмигрировали из страны в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.