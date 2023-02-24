"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео

Кэтрин Винник родилась в Канаде, а ее предки жили в Украине до 40-х годов прошлого века Фото: katherynwinnick / Instagram

"24 февраля год, как в Украине началась война. Никогда в своих самых странных мыслях я не могла представить, что мое украинское наследие, моя семья, друзья, соседи будут под постоянными жестокими атаками уже более 365 дней", – сказала она.

Кэтрин Винник заверила украинцев в своей поддержке.

"Я здесь, чтобы сказать: "Я солидарна с Украиной. Вы не одни. Слава Украине!" – подытожила она.

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