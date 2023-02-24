Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2023
 
Новости

"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кэтрин Винник родилась в Канаде, а ее предки жили в Украине до 40-х годов прошлого века
Кэтрин Винник родилась в Канаде, а ее предки жили в Украине до 40-х годов прошлого века
Фото: katherynwinnick / Instagram

Канадская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам со словами поддержки. Актриса призналась, что гордится своим украинским происхождением. Она выбрала для съемки ролика вышиванку. Видео опубликовано 24 февраля на странице United24 в Instagram.

"24 февраля год, как в Украине началась война. Никогда в своих самых странных мыслях я не могла представить, что мое украинское наследие, моя семья, друзья, соседи будут под постоянными жестокими атаками уже более 365 дней", – сказала она. 

Кэтрин Винник заверила украинцев в своей поддержке. 

"Я здесь, чтобы сказать: "Я солидарна с Украиной. Вы не одни. Слава Украине!" –  подытожила она.

Контекст:

Катерина-Анна Винницкая родилась в 1977 году в Канаде, известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".

Предки Кэтрин родом из Украины. Они эмигрировали из страны в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, актриса, Кэтрин Винник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Драмтеатр в Мариуполе, эвакуационные колонны, жилые дома. Хроника массовых убийств, совершенных российскими оккупантами за год полномасштабного вторжения
  Драмтеатр в Мариуполе, эвакуационные колонны, жилые дома. Хроника массовых убийств, совершенных российскими оккупантами за год полномасштабного вторжения
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина
  Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина
Дмитрий ГОРДОН
  "Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом". Обращение Зеленского к украинцам в годовщину вторжения
  "Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом". Обращение Зеленского к украинцам в годовщину вторжения
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
Галина ГРИШИНА
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
Галина ГРИШИНА
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 