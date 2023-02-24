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24 февраля, 2023
 
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Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене

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Otoy: Придется чистить это позже
Otoy: Придется чистить это позже
Фото: otoysounds / Instagram

Украинский рэпер Otoy в интервью, которое 22 февраля вышло на YouTube-канале "Зірковий", заявил, что часто слышит, как спустя год после полномасштабного вторжения РФ в Украину из машин украинцев доносится российская музыка.

"Люди дальше слушают русское музло. Я не знаю, что с этим делать. У меня тупо горит! Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене. Или слушать это под страхом цензуры. Это единственный путь, как от этого избавиться", – сказал он.

По словам Otoy, пока не время этим заниматься.

"Придется чистить это позже", – подытожил он.

Контекст:

Самая известная песня рэпера Otoy (Вячеслава Дрофы) – Enemi. Артист возглавляет официальный фонд помощи полку "Азов". В настоящее время рэпер сотрудничает с компанией украинского продюсера Ирины Горовой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, цензура, украинцы, война России против Украины, рэпер, Otoy
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