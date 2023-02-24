Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене

"Люди дальше слушают русское музло. Я не знаю, что с этим делать. У меня тупо горит! Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене. Или слушать это под страхом цензуры. Это единственный путь, как от этого избавиться", – сказал он.
По словам Otoy, пока не время этим заниматься.
"Придется чистить это позже", – подытожил он.
Самая известная песня рэпера Otoy (Вячеслава Дрофы) – Enemi. Артист возглавляет официальный фонд помощи полку "Азов". В настоящее время рэпер сотрудничает с компанией украинского продюсера Ирины Горовой.