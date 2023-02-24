The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни

Пластинка с новыми песнями будет первой за последние 18 лет. Как сообщил представитель The Rolling Stones, в записи участвовал бывший музыкант британской группы The Beatles Пол Маккартни. Он сыграл на бас-гитаре в одной из песен.

21 февраля издание Variety сообщало, что в записи этого альбома коллектива участвовал также бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр. Представитель The Rolling Stones не подтвердил это.

Выход нового альбома The Rolling Stones намечен на 2023 год. Точная дата и название пластинки пока неизвестны.