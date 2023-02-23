Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица

Каменских: Давайте всегда помнить, что свет в каждом из нас – это большая сила, способная растворить любую тьму Фото: kamenskux / Instagram

"Давайте всегда помнить, что свет в каждом из нас – это большая сила, способная растворить любую тьму", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских сообщилатакже, что в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину примет участие в благотворительном концерте, который состоится в городе Жешув (Польша).