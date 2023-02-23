Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
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Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица

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Каменских: Давайте всегда помнить, что свет в каждом из нас это большая сила, способная растворить любую тьму
Каменских: Давайте всегда помнить, что свет в каждом из нас – это большая сила, способная растворить любую тьму
Фото: kamenskux / Instagram

35-летняя украинская певица Настя Каменских 23 февраля в Instagram Stories опубликовала свой новый снимок.

"Давайте всегда помнить, что свет в каждом из нас – это большая сила, способная растворить любую тьму", – написала она.

Каменских сообщилатакже, что в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину примет участие в благотворительном концерте, который состоится в городе Жешув (Польша).

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Настя Каменских, Потап, певица, певица NK
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