Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица

"Давайте всегда помнить, что свет в каждом из нас – это большая сила, способная растворить любую тьму", – написала она.
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Каменских сообщилатакже, что в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину примет участие в благотворительном концерте, который состоится в городе Жешув (Польша).
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.