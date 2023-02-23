Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
Новости

40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер позировала в качестве модели
Мейхер позировала в качестве модели
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 23 февраля в Instagram Stories своего именного бренда одежды опубликовала фото, для которого позировала в облегающем нюдовом платье бежевого цвета с серым подтоном на тонких бретелях.

Под платье певица не стала надевать бюстгальтер, засветив рельеф груди.

Образ она дополнила светло-серым длинным меховым жилетом и босоножками в тон.


Фото: meiherbymeiher / Instagram

Фото: meiherbymeiher / Instagram

26 января Мейхер демонстрировала платье похожего оттенка, но с длинными рукавами.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, грудь, бюстгальтер, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом
Елена ПОСКАННАЯ
"США и ЕС не стремятся уничтожить Россию, наша поддержка Украины не пошатнется". Полный текст выступления Байдена в Варшаве
"США и ЕС не стремятся уничтожить Россию, наша поддержка Украины не пошатнется". Полный текст выступления Байдена в Варшаве
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Галина ГРИШИНА
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Галина ГРИШИНА
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Галина ГРИШИНА
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны
Галина ГРИШИНА
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 