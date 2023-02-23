"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей

Остапчук не сделал официального заявления о своем семейном статусе Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Телеведущий не объяснил, что именно означает его пост.





Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинская журналистка Екатерина Полтавская, которой приписывают роман с Остапчуком, разместила в Instagram Stories подобное фото. Она показала снимок, сделанный в паспортном сервисе, также с надписью "Готово!", датой 22 февраля 2023 года и символом "сердце".

Вероятно, пара таким образом намекнула на оформление своих отношений.