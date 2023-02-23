"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей

Телеведущий не объяснил, что именно означает его пост.
Украинская журналистка Екатерина Полтавская, которой приписывают роман с Остапчуком, разместила в Instagram Stories подобное фото. Она показала снимок, сделанный в паспортном сервисе, также с надписью "Готово!", датой 22 февраля 2023 года и символом "сердце".
Вероятно, пара таким образом намекнула на оформление своих отношений.
Об отношениях Остапчука и Полтавской стало известно в декабре 2022 года.
В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.
Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.