Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим

По словам украинского ведущего Владимира Остапчука, у него есть опыт преподавательской деятельности.

Остапчук родился в 1984 году в Умани Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 17 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, сообщил, что имеет диплом преподавателя английского языка.

По словам ведущего, после получения диплома он в течение года преподавал английский язык в высшем учебном заведении (Уманском аграрном университете. – "ГОРДОН").

Скриншот: / Instagram

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение".

В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика. Сейчас является ведущим шоу "Маска" на канале "Украина".