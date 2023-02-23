Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
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Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной

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Кристина Остапчук: Все будет так, как захотим мы!
Кристина Остапчук: Все будет так, как захотим мы!
Фото: kristygor / Instagram

Украинский нотариус и блогер Кристира Остапчук 22 февраля в Instagram опубликовала бэкстейдж своей новой фотосессии.

Остапчук позировала в ванной в платье-сетке под вспышки камеры. Сами снимки блогер пока не показала.

"Все будет так, как захотим мы!" – написала она.

Остапчук также позировала в нюдовом корсете и белом костюме.

Контекст:

Кристина Остапчук – бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.

Они поженились в 2020 году.  Первым о возможном разводе пары осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

22 февраля Остапчук намекнул, что женился в третий раз.

Теги: нотариус, видео, платье, блогеры, Владимир Остапчук, блогер, Кристина Остапчук
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