Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной

Кристина Остапчук: Все будет так, как захотим мы! Фото: kristygor / Instagram

Остапчук позировала в ванной в платье-сетке под вспышки камеры. Сами снимки блогер пока не показала.

"Все будет так, как захотим мы!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)

Остапчук также позировала в нюдовом корсете и белом костюме.