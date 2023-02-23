24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео

Квиткова снялась в сером худи, представ в заплаканном виде, с размазанной тушью под глазами. Во второй части ролика она снялась без бюстгальтера, прикрыв грудь черной тканью, завязанной накрест.
"Просто круто. Не паникуй, дорогая!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
14 февраля Квиткова показала фигуру, снявшись в топе-бандо и спущенных штанах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.