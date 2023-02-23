24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео

Квиткова: Просто круто. Не паникуй, дорогая! Фото: kvittkova / Instagram

Квиткова снялась в сером худи, представ в заплаканном виде, с размазанной тушью под глазами. Во второй части ролика она снялась без бюстгальтера, прикрыв грудь черной тканью, завязанной накрест.

"Просто круто. Не паникуй, дорогая!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

14 февраля Квиткова показала фигуру, снявшись в топе-бандо и спущенных штанах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)