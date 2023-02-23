Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
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24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео

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Квиткова: Просто круто. Не паникуй, дорогая!
Квиткова: Просто круто. Не паникуй, дорогая!
Фото: kvittkova / Instagram

24-летний украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Дарья Квиткова 22 февраля в Instagram опубликовала видео, в котором продемонстрировала два образа.

Квиткова снялась в сером худи, представ в заплаканном виде, с размазанной тушью под глазами. Во второй части ролика она снялась без бюстгальтера, прикрыв грудь черной тканью, завязанной накрест.

"Просто круто. Не паникуй, дорогая!" – написала она.

14 февраля Квиткова показала фигуру, снявшись в топе-бандо и спущенных штанах.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.

Теги: видео, фигура, Холостяк, блогеры, Дарья Квиткова, грудь, блогер, ролик
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