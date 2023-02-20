24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване

Квиткова позировала, изгибаясь на диване. В определенные моменты можно рассмотреть рельеф груди, выделяющейся под облегающей майкой.

Ролик блогер сопроводила треком "Я не можу так" украинского певца Tery. В припеве, который звучит в видео, есть фраза "Це знак".

"Это точно знак", – написала Квиткова.

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18 февраля Квиткова засветила фигуру в нижнем белье. Она предстала в голубом бюстгальтере и трусах. Блогер надела перед камерой комбинезон, жакет и пальто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)