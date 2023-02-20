24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване

Квиткова позировала, изгибаясь на диване. В определенные моменты можно рассмотреть рельеф груди, выделяющейся под облегающей майкой.
Ролик блогер сопроводила треком "Я не можу так" украинского певца Tery. В припеве, который звучит в видео, есть фраза "Це знак".
"Это точно знак", – написала Квиткова.
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18 февраля Квиткова засветила фигуру в нижнем белье. Она предстала в голубом бюстгальтере и трусах. Блогер надела перед камерой комбинезон, жакет и пальто.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.