Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

Кухар: И каждый шаг ожил… Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

"И каждый шаг ожил… Пока ждем премьеру, делюсь с вами бэкстейджем со съемок и воспроизведением мультипликационных движений", – написала она.

В ролике Кухар продемонстрировала элементы хореографических постановок, которые показала сама, а также как они выглядят в исполнении мультипликационной героини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar * (@ekaterinakukhar_official)