Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

"И каждый шаг ожил… Пока ждем премьеру, делюсь с вами бэкстейджем со съемок и воспроизведением мультипликационных движений", – написала она.
В ролике Кухар продемонстрировала элементы хореографических постановок, которые показала сама, а также как они выглядят в исполнении мультипликационной героини.
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"Мавка. Лісова пісня" – это фэнтези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня". Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.
Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 2 марта 2023 года.
1 февраля был опубликован трейлер мультфильма.