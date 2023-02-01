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01 февраля, 2023
 
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"Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео

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Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 2 марта 2023 года
Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 2 марта 2023 года
Скриншот: FILM.UA Group / YouTube

На YouTube-канале FILM.UA Group 1 февраля разместили трейлер анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня".

Это фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".

Персонажей озвучили актриса Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровський, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Юлия Санина, Михаил Хома, музыканты Олег Скрипка, Олег "Фагот" Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула.

Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.

Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 2 марта 2023 года.

видео

Видео: FILM.UA Group / YouTube
Теги: Олег Скрипка, фильм, кинотеатр, видео, мультфильм, трейлер, Сергей Притула, Елена Кравец, Нина Матвиенко, Артем Пивоваров, Кристина Соловий, Фагот, Михаил Хома
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