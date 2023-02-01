  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео

Это фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".
Персонажей озвучили актриса Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровський, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Юлия Санина, Михаил Хома, музыканты Олег Скрипка, Олег "Фагот" Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула.
Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.
Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 2 марта 2023 года.