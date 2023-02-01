  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео

Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 2 марта 2023 года Скриншот: FILM.UA Group / YouTube

Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится 2 марта 2023 года.

Это фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".

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Видео: FILM.UA Group / YouTube

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