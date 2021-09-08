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08 сентября, 2021
 
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Лучшие комедии в истории. Топ-7

В список пяти лучших комедий попали фильмы, снятые в первом десятилетии нынешнего столетия
В список пяти лучших комедий попали фильмы, снятые в первом десятилетии нынешнего столетия
Фото: depositphotos.com

Список самых лучших комедий представлен на сайте о кинематографе IMDb.com без указания ранжирования. Издание "ГОРДОН" публикует обзор первых семи комедий из этого списка.

Премьера кинокомедии американского режиссера Терри Цвигоффа "Плохой Санта" состоялась в 2003 году. В ней рассказана история сексуально озабоченного алкоголика с криминальным прошлым, который после освобождения незаконным способом пытается заработать на жизнь. Мировоззрение главного героя меняется после знакомства с мальчиком, отец которого находится в тюрьме. Картину не рекомендуется смотреть детям в возрасте до 16 лет из-за сексуального контента. В 2016 году состоялась презентация сиквела. 

Премьера романтической комедии французского режиссера Жан-Пьера Жене "Амели" состоялась в 2001 году. Фильм занял второе место в списке "100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке", составленном в 2010 году журналом Empire. В фильме показана история наивной молодой парижанки по имени Амели, которая стремится помочь окружающим и в результате встречает свою любовь.

В рейтинге лучших комедийных фильмов также указана российская комедийная драма "Пыль", премьера которой состоялась в 2005 году. Фильм снял российский режиссер Сергей Лобан. В картине показана история молодого неудачника по имени Алексей, который соглашается на участие в сомнительном эксперименте. 

Комедия "День психа" была снята в 2002 году польским режиссером Мареком Котерским о жизни разведенного учителя по имени Адас Мяучиньский. Комедийный сюжет выстроен на особенностях характера главного героя, который страдает от эмоциональной неустойчивости и раздражительности.

Американская кинокомедия "SuperПерцы", снятая режиссером Грегом Мотоллой, вышла на экраны в 2007 году. В ней рассказывается о жизни двух старшеклассников, которые пытаются строить отношения с девушками.

Комедия "Бунтующая юность" (2009), созданная американским режиссером пуэрто-риканского происхождения Мигелем Артетой, рассказывает историю любви 16-летнего парня, который ради внимания девушки готов на все. 

Премьера американской трагикомедии "Персонаж" состоялась в 2006 году. Ее снял немецко-швейцарский режиссер Марк Фостер. В фильме рассказана история налогового инспектора, который ведет рутинную жизнь, но однажды начинает слышать голоса.

Контекст:

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Теги: кино, фильм, видео
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