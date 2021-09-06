Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2021
 
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Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

 
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Одним из самых интересных фильмов, сюжет которых основан на реальных событиях, является военная драма "По соображениям совести"
Одним из самых интересных фильмов, сюжет которых основан на реальных событиях, является военная драма "По соображениям совести"
Фото: depositphotos.com

Авторы научно-популярного YouTube-канала "НаучПоп", основываясь на общедоступных данных и обсуждениях, составили список лучших фильмов, сюжет которых основан на реальных событиях.

Первую десятку фильмов, снятых по мотивам происходивших в реальной жизни событий, возглавила историческая военная драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917", премьера которой состоялась в 2019 году.

Сюжет частично основан на историях, которые режиссер услышал от своего деда, воевавшего во время Первой мировой войны. В картине показана судьба двух британских солдат, Уилла Скофилда (Джордж Маккей) и Тома Блейка (Дин-Чарльз Чапман), которым поручено доставить важное послание об отмене запланированного наступления. 

На втором месте расположена спортивная драма "Вспоминая Титанов", снятая американским режиссером Боазом Якином в 2000 году. В ней описана история темнокожего тренера и его команды, которые столкнулись с расовой дискриминацией.

Третье место занимает военная драма "По соображениям совести" (2016), снятая американским режиссером Мелом Гибсоном. Она получила три номинации на премию "Золотой глобус" и пять номинаций на BAFTA. Картина вошла в число 250 лучших фильмов в истории кино по версии IMDb. В фильме рассказывается об американском санитаре, который участвовал в штурме японской Окинавы.

На четвертом месте составители списка разместили спортивную драму "Ураган" (1999) канадского режиссера Нормана Джуисона. В основу картины легла автобиография афроамериканского боксера Рубина Картера, отсидевшего 19 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал.

Пятое место заняла кинодрама "Цветок пустыни" (2009) немецкого режиссера и сценариста Шерри Хорман о судьбе сомалийской топ-модели Варис Дирие, родившейся в 1965 году.

Названия всех лучших фильмов, которые основаны на реальных событиях, можно увидеть в этом презентационном ролике.

ВИДЕО
Видео: НаучПоп / YouTube
Теги: кино, фильм, боевики, Мэл Гибсон
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