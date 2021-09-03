Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
Новости

Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В 2020 году индийский кинематограф презентовал фильмы разного жанра
В 2020 году индийский кинематограф презентовал фильмы разного жанра
Фото: depositphotos.com

Авторы развлекательного YouTube-канала "Скаймод" о новинках киноиндустрии в своем видеообзоре представили десятку лучших индийских фильмов, премьеры которых состоялись в 2020 году.

1. Музыкальная мелодрама "Уличный танцор" (2020) о жизни влюбленных друг в друга танцоров. Главные роли в фильме исполнили Варун Дхаван и Шрадда Капур. 

2. Боевик "Бунтарь 3" (2020) о судьбе двух братьев Викрама и Ронни. Главные роли исполнили Тайгер Шрофф, Ритеш Дешмукх, Шрадха Капур.

3. Драма "Брызги" (2020) рассказывает о жизни девушки по имени Лашки, которой облили лицо кислотой. Главные роли в картине исполнили Дипика Падукон, Викрант Мэсси.

4. Фильм "Никто не сравнится с тобой" (2020) о судьбе военного с жестоким характером, который внезапно должен жениться. Главные роли исполнили Махеш Бабу, Рашмика Манданна.

5. Семейная драма "Пощечина" (2020) о жизни девушки по имени Амирта, брак которой рушится из-за рукоприкладства супруга. Главные роли в картине сыграли Таапси Панну, Паваил Гулати, Кумуд Мишра.

6. Фильм "Прощание" (2020) рассказывает о судьбе влюбленной пары, столкнувшейся с серьезными проблемами. Главные роли исполнили Видьют Джамвал, Шивалека Оберой, Анну Капур.

7. Фильм "Белый тигр" (2020) является адаптацией одноименного романа индийского писателя Аравинда Адиги. Главный герой по имени Балрам родился в бедном индийском квартале, но мечтает о богатой жизни. Главные роли в картине сыграли Адарш Гурав, Раджкумар Рао, Приянка Чопра.

8. Комедия-боевик "Чемодан удачи" (2020) рассказывает о парне, который, столкнувшись с финансовыми трудностями, внезапно находит то, что указано в названии фильма. Главные роли сыграли Кунал Кхему, Расика Дагал, Гайрадж Рао.

9. Исторический фильм "Танаджи: Невоспетый воин" (2020) показывает события, происходившие в XVII веке в период монгольского вторжения в Индию. Главные роли в картине сыграли Аджай Девган, Саиф Али Кхан, Шарад Келкар. 

10. Индийский боевик "Бродяга" (2020) рассказывает о судьбе трех киллеров, один из которых благодаря возлюбленной хочет изменить жизнь. Главные роли сыграли Адитья Рой Капур, Анил Капур, Диша Патани.

ВИДЕО
Видео: СКАЙМОД / YouTube
Теги: Индия, кино, фильм, Приянка Чопра
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
Выступающая в Москве Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS