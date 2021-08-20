40 фильмов, созданных за 30 лет. В Киеве пройдет фестиваль "Кинобукет"

Показы фестиваля "Кинобукет" будут проходить с 28 августа по 1 сентября в 19.00 и 22.00 в "Софие Киевской".

40 картин разобьют на 10 "кинобукетов". Среди них: "Топор" (1995) Владимира Тихого, "Между теней" (2019) Александра Стоколенко, "Против солнца" (2004) и "Сумерки" (2013) Валентина Васяновича, "Мама умерла в субботу на кухне" (2009) Максима Васяновича, "Мандрагору" (2014) Марыси Никитюк, "Путники" Игоря Стрембицкого, "Шел трамвай девятый номер" Степана Коваля и многие другие.

"Тема фестиваля – "Мы. Между прошлым и будущим", и мы собрали фильмы, сделанные за 30 лет независимости Украины. Это короткие фильмы, которые получили награды престижных мировых фестивалей и начали путешествовать", – рассказал программный директор фестиваля Владимир Войтенко.

После кинопоказов можно будет пообщаться с авторами фильмов и деятелями кино.

Помимо кинопоказов, с 27 августа по 2 сентября на Bouquet Kyiv Stage в "Софие Киевской" можно будет наблюдать музыкальные коллаборации и художественные эксперименты на шести различных локациях, в том числе музыкальной, театральной, выставочной, детской площадках.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно по ссылке.