Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2021
 
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В сети появился трейлер четвертой "Матрицы". Видео

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В фильме "Матрица: Воскрешение" Ривз снова играет роль Нео
В фильме "Матрица: Воскрешение" Ривз снова играет роль Нео
Фото: ЕРА

Компания Warner Bros. 9 сентября презентовала на своем канале в YouTube трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections) с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях.

В трейлере показана встреча Нео и Тринити. 

Всемирная премьера фильма запланирована на 22 декабря. Режиссером фильма является Лана Вачовски.

ВИДЕО
Видео: Warner Bros. Pictures / YouTube
Контекст:

"Матрица" – научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.

По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и анимэ, а также в 2003 году сняты две части продолжения – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". 

7 сентября 2021 года Warner Bros. презентовала первый тизер четвертой части продолжительностью 15 секундВ нем показаны легендарные красная и синяя таблетки на фоне слогана "Выбор за тобой". 

Теги: фильм, трейлер, Киану Ривз, Матрица
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