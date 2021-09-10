  В сети появился трейлер четвертой "Матрицы". Видео

В трейлере показана встреча Нео и Тринити.

Всемирная премьера фильма запланирована на 22 декабря. Режиссером фильма является Лана Вачовски.

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Контекст:

"Матрица" – научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.

По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и анимэ, а также в 2003 году сняты две части продолжения – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".

7 сентября 2021 года Warner Bros. презентовала первый тизер четвертой части продолжительностью 15 секунд. В нем показаны легендарные красная и синяя таблетки на фоне слогана "Выбор за тобой".