Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2023
 
Новости

Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дорофеева на кладбище в присутствии вдовы героя и его маленькой дочери "вручила" Верхогляду погоны подполковника
Дорофеева на кладбище в присутствии вдовы героя и его маленькой дочери "вручила" Верхогляду погоны подполковника
Скриншот: ТСН / YouTube

Украинская певица Надя Дорофеева исполнила посмертно мечту своего поклонника из ВСУ, командира батальона, офицера 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрея Верхогляда (позывной Левша). Об этом сообщили 19 февраля в эфире ТСН на "1+1".

Погибший украинский защитник считал песню Дорофеевой "Горит" счастливой для себя и других защитников из его бригады. Как рассказывал Верхогляд, если они смотрели клип Дорофеевой на эту композицию, в бою они выжигали врага и российские оккупанты действительно горели.

Вдова погибшего героя Марина рассказала, что на 27-летие друзья организовали ему видеопоздравление от Дорофеевой. Тогда он пошутил, что и звание подполковника получит из рук Дорофеевой.

После гибели Верхогляда об этом его желании рассказали Дорофеевой. Певица приехала в Звягель Житомирской области, где проживает вдова погибшего и его дочь Юлия и где он похоронен.

Дорофеева приняла участие в церемонии посмертного вручения звания подполковника, присвоенного Верхогляду 20 января 2023 года, и символически "передала" погоны подполковника. Их она оставила на могиле воина.

"Андрей был невероятно позитивным человеком, веселым. И мы его запомним именно таким", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

Верхогляд погиб 23 июня 2022 года. Он известен по боям на позиции "Алмаз" в районе Авдеевки в 2017 году. Об этом писала "Новинарня".  Эту операцию тогда возглавлял Герой Украины, офицер 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Кизило (он погиб в январе 2017 года под Авдеевкой).

Верхогляд родился в 1995 году в Новограде-Волынском Житомирской области в семье военнослужащего. В 2016 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и сразу же попал на войну. Служил в 72-бригаде (дислоцируется в Белой Церкви Киевской области).

Во время боев за Авдеевку в 2017 году получил несколько ранений. По данным "Цензор.НЕТ", в его теле было 22 осколка. Был награжден негосударственным орденом "Народный герой Украины". В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Верхогляду орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.

В интервью "Радіо Свобода" в 2018 году офицер прогнозировал, что, если Россия начнет полномасштабную войну, вся Украина объединится ради победы.

"Мы такая нация, что если нас прижмут очень, то мы все собираемся и даем отпор. Поэтому я думаю, что если [президент РФ Владимир] Путин начнет полномасштабные военные действия, то дома никто не будет сидеть. Кто-то, конечно, убежит за границу, но будут такие, которые, как и в 2014-м, бросят там свою хорошую работу и вернутся домой страну защищать. Может, это и есть патриотичность. Но я это называю инстинкт сохранения. Ты просто чувствуешь сердцем, что нужно так поступить и никак по-другому. Поэтому в случае наступления будет упорное сопротивление. Не знаю, что у нас получится, но мы точно попытаемся сделать все возможное, чтобы блицкрига у Путина не получилось", – сказал тогда Верхогляд.

Верхогляду в декабре 2022 года присвоили звание Героя Украины посмертно. Соотвтствующий указ президента Украины Владимира Зеленского вышел 11 декабря 2022 года.

Теги: Герой Украины, ВСУ, война России против Украины, Надя Дорофеева, певица, погибшие, Андрей Верхогляд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
Дмитрий ГОРДОН
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города
Дмитрий ГОРДОН
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Саливанчук высказаась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказаась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Галина ГРИШИНА
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
Галина ГРИШИНА
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Галина ГРИШИНА
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Галина ГРИШИНА
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Галина ГРИШИНА
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 