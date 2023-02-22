  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины

Погибший украинский защитник считал песню Дорофеевой "Горит" счастливой для себя и других защитников из его бригады. Как рассказывал Верхогляд, если они смотрели клип Дорофеевой на эту композицию, в бою они выжигали врага и российские оккупанты действительно горели.

Вдова погибшего героя Марина рассказала, что на 27-летие друзья организовали ему видеопоздравление от Дорофеевой. Тогда он пошутил, что и звание подполковника получит из рук Дорофеевой.

После гибели Верхогляда об этом его желании рассказали Дорофеевой. Певица приехала в Звягель Житомирской области, где проживает вдова погибшего и его дочь Юлия и где он похоронен.

Дорофеева приняла участие в церемонии посмертного вручения звания подполковника, присвоенного Верхогляду 20 января 2023 года, и символически "передала" погоны подполковника. Их она оставила на могиле воина.

"Андрей был невероятно позитивным человеком, веселым. И мы его запомним именно таким", – сказала певица.

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Видео: ТСН / YouTube