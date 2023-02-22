  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины

Погибший украинский защитник считал песню Дорофеевой "Горит" счастливой для себя и других защитников из его бригады. Как рассказывал Верхогляд, если они смотрели клип Дорофеевой на эту композицию, в бою они выжигали врага и российские оккупанты действительно горели.
Вдова погибшего героя Марина рассказала, что на 27-летие друзья организовали ему видеопоздравление от Дорофеевой. Тогда он пошутил, что и звание подполковника получит из рук Дорофеевой.
После гибели Верхогляда об этом его желании рассказали Дорофеевой. Певица приехала в Звягель Житомирской области, где проживает вдова погибшего и его дочь Юлия и где он похоронен.
Дорофеева приняла участие в церемонии посмертного вручения звания подполковника, присвоенного Верхогляду 20 января 2023 года, и символически "передала" погоны подполковника. Их она оставила на могиле воина.
"Андрей был невероятно позитивным человеком, веселым. И мы его запомним именно таким", – сказала певица.
Верхогляд погиб 23 июня 2022 года. Он известен по боям на позиции "Алмаз" в районе Авдеевки в 2017 году. Об этом писала "Новинарня". Эту операцию тогда возглавлял Герой Украины, офицер 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Кизило (он погиб в январе 2017 года под Авдеевкой).
Верхогляд родился в 1995 году в Новограде-Волынском Житомирской области в семье военнослужащего. В 2016 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и сразу же попал на войну. Служил в 72-бригаде (дислоцируется в Белой Церкви Киевской области).
Во время боев за Авдеевку в 2017 году получил несколько ранений. По данным "Цензор.НЕТ", в его теле было 22 осколка. Был награжден негосударственным орденом "Народный герой Украины". В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Верхогляду орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.
В интервью "Радіо Свобода" в 2018 году офицер прогнозировал, что, если Россия начнет полномасштабную войну, вся Украина объединится ради победы.
"Мы такая нация, что если нас прижмут очень, то мы все собираемся и даем отпор. Поэтому я думаю, что если [президент РФ Владимир] Путин начнет полномасштабные военные действия, то дома никто не будет сидеть. Кто-то, конечно, убежит за границу, но будут такие, которые, как и в 2014-м, бросят там свою хорошую работу и вернутся домой страну защищать. Может, это и есть патриотичность. Но я это называю инстинкт сохранения. Ты просто чувствуешь сердцем, что нужно так поступить и никак по-другому. Поэтому в случае наступления будет упорное сопротивление. Не знаю, что у нас получится, но мы точно попытаемся сделать все возможное, чтобы блицкрига у Путина не получилось", – сказал тогда Верхогляд.
Верхогляду в декабре 2022 года присвоили звание Героя Украины посмертно. Соотвтствующий указ президента Украины Владимира Зеленского вышел 11 декабря 2022 года.