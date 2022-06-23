"Один из лучших командиров". На фронте погиб Народный герой Украины, офицер 72-й бригады Андрей Верхогляд

Майор Верхогляд был командиром одного из батальонов бригады.

"Мы платим слишком большую цену каждую минуту... Украина потеряла еще одного героя. Андрей Верхогляд (Левша)... Нет слов... Искренние соболезнования семье, близким, родным и побратимам. Война продолжается... Отомстим!" – написал Штефан.

В некрологе Рунец, который дружил в Верхоглядом, отметил, что тот всегда был спокойным и собранным, на фронте берег жизни солдат.

"Осознать, что ты теперь в лучшем, более справедливом мире мне не дает то ли мой собственный эгоизм, то ли разум так защищается от страшной правды. Я вспоминаю нашу первую встречу в Авдеевке [Донецкой области], вспоминаю, сколько всего мы пережили, – как будто за плечами не годы, а столетие крепкой, настоящей дружбы. Я знаю все твои поступки, знаю, как ты берег людей, знаю, как каждый день приближал Украину к победе... Ты – будущее, которое немытая сволочь у нас пытается забрать", – написал журналист.

Позже некролог опубликовала пресс-служба 72-й бригады.

"Благородство и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады, – сказано в нем. – Сердца нашей семьи полны траура и ярости. Прокладывать дальнейший путь мы будем вместе. С тобой. Только ты теперь держишь над нами небо".

"Новинарня" отметила, что Верхогляд известен по боям на позиции "Алмаз" в районе Авдеевки в 2017 году. Эту операцию тогда возглавлял Герой Украины, офицер 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Кизило (он погиб в январе 2017 года под Авдеевкой).

Верхогляд родился в 1995 году в Новограде-Волынском Житомирской области в семье военнослужащего. В 2016 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и сразу же попал на войну. Служил в 72-бригаде (дислоцируется в Белой Церкви Киевской области).

Во время боев за Авдеевку в 2017 году получил несколько ранений. По данным "Цензор.НЕТ", в его теле было 22 осколка. Был награжден негосударственным орденом "Народный герой Украины". В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Верхогляду орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.

В интервью "Радіо Свобода" в 2018 году офицер прогнозировал, что, если Россия начнет полномасштабную войну, вся Украина объединится ради победы.

"Мы такая нация, что если нас прижмут очень, то мы все собираемся и даем отпор. Поэтому я думаю, что если [президент РФ Владимир] Путин начнет полномасштабные военные действия, то дома никто не будет сидеть. Кто-то, конечно, убежит за границу, но будут такие, которые, как и в 2014-м, бросят там свою хорошую работу и вернутся домой страну защищать. Может, это и есть патриотичность. Но я это называю инстинкт сохранения. Ты просто чувствуешь сердцем, что нужно так поступить и никак по-другому. Поэтому в случае наступления будет упорное сопротивление. Не знаю, что у нас получится, но мы точно попытаемся сделать все возможное, чтобы блицкрига у Путина не получилось", – сказал тогда Верхогляд.