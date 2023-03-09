Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной

"С праздником вас, дорогие женщины! Любви и гармонии!" – написал Галкин по случаю Международного женского дня.

На фото дочь шоумена запечатлена в венке из желтых цветов.

"Ваша Лиза – нереальная красавица. Как и ее мама", – прокомментировала подписчица midonovag.

"Как выросла. Красавица!" – отметила malahova.msk.

Контекст:

Мать Лизы Галкиной – российская певица Алла Пугачева.

Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года. Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.