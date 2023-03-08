Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2023
 
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Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном

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Рианна стала матерью в мае 2022 года
Рианна стала матерью в мае 2022 года
Фото: rihannaofficlal / Instagram

Американская певица Рианна, которая вскоре во второй раз станет матерью, на своей странице в Instagram 6 марта разместила фото и видео своего девятимесячного сына.

"Мой сын, когда узнал, что его брат или сестра идет на "Оскар", а не он", – написала Рианна.

На фото мальчик запечатлен один, в двух роликах – на руках у своей матери.

Рианна, ее сын и супруг – американский рэпер Asap Rocky – стали героями февральского номера британского издания Vogue.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. 

Свой последний альбом под названием Anti Рианна выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Композиция стала саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры".

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Имя сына певица пока скрывает. 13 февраля 2023 года стало известно, что Рианна и ее бойфренд Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоуле 2023.

Теги: дети, Рианна, певица, фото, ролик, Asap Rocky
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