Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном

"Мой сын, когда узнал, что его брат или сестра идет на "Оскар", а не он", – написала Рианна.
На фото мальчик запечатлен один, в двух роликах – на руках у своей матери.
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Рианна, ее сын и супруг – американский рэпер Asap Rocky – стали героями февральского номера британского издания Vogue.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Свой последний альбом под названием Anti Рианна выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Композиция стала саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры".
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Имя сына певица пока скрывает. 13 февраля 2023 года стало известно, что Рианна и ее бойфренд Asap Rocky вскоре станут родителями во второй раз – певица продемонстрировала округлившийся живот во время своего выступления на Супербоуле 2023.