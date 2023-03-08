Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном

"Мой сын, когда узнал, что его брат или сестра идет на "Оскар", а не он", – написала Рианна.

На фото мальчик запечатлен один, в двух роликах – на руках у своей матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Рианна, ее сын и супруг – американский рэпер Asap Rocky – стали героями февральского номера британского издания Vogue.