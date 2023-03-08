Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2023
 
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"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кристина Остапчук: Я за меру во всем. Просто хотелось бы, чтобы вы идеализировали не других, а себя
Кристина Остапчук: Я за меру во всем. Просто хотелось бы, чтобы вы идеализировали не других, а себя
Фото: kristygor / Instagram

Украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук 7 марта в Instagram опубликовала снимки, сделанные на берегу океана.

Остапчук позировала в зеленом раздельном купальнике.

"Иногда я недооценивала тебя... "Мое тело, спасибо тебе за то, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям в виде булочек, бургеров, пиццы и алкоголя, а еще это все и при отсутствии регулярного спорта, люблю и принимаю тебя..." – такие слова я бы сказала ему сейчас. Я, как все девушки, имею к себе кучу вопросов, поверьте, если стать в любой примерочной с тем ужасным светом, я буду в целлюлите, или прямые лучи солнца могут тоже подсветить все неидеальности моей кожи. Нет тех идеальных девушек, как на картинках Vogue. Это все ракурс, свет и так далее", – заявила Горняк.

Она добавила, что чувствует, как становится красивее, когда любит и принимает себя такой, как она есть.

"Но это не о body positive. Я за меру во всем. Просто хотелось бы, чтобы вы идеализировали не других, а себя, поэтому идите к зеркалу и скажите себе несколько теплых слов", – отметила блогер.

Остапчук 5 марта показала селфи в красной декольтированной комбинации и рассказала, что на отдыхе успевает следить за собой.

Блогер призналась, что находит время на чтение книги, общение с подругами, вкусную еду, а также может и поплакать, и посмеяться.

Контекст:

Остапчук отдыхает на Мальдивах.

Она бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.

Пара оформила отношения в 2020 году.  Первым о возможном разводе Остапчуков осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Теги: купальник, селфи, блогеры, Мальдивы, отдых, Владимир Остапчук, фото, блогер, бикини, жена, Кристина Остапчук
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