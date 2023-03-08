"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост

Остапчук позировала в зеленом раздельном купальнике.
"Иногда я недооценивала тебя... "Мое тело, спасибо тебе за то, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям в виде булочек, бургеров, пиццы и алкоголя, а еще это все и при отсутствии регулярного спорта, люблю и принимаю тебя..." – такие слова я бы сказала ему сейчас. Я, как все девушки, имею к себе кучу вопросов, поверьте, если стать в любой примерочной с тем ужасным светом, я буду в целлюлите, или прямые лучи солнца могут тоже подсветить все неидеальности моей кожи. Нет тех идеальных девушек, как на картинках Vogue. Это все ракурс, свет и так далее", – заявила Горняк.
Она добавила, что чувствует, как становится красивее, когда любит и принимает себя такой, как она есть.
"Но это не о body positive. Я за меру во всем. Просто хотелось бы, чтобы вы идеализировали не других, а себя, поэтому идите к зеркалу и скажите себе несколько теплых слов", – отметила блогер.
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Остапчук 5 марта показала селфи в красной декольтированной комбинации и рассказала, что на отдыхе успевает следить за собой.
Блогер призналась, что находит время на чтение книги, общение с подругами, вкусную еду, а также может и поплакать, и посмеяться.
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Остапчук отдыхает на Мальдивах.
Она бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.
Пара оформила отношения в 2020 году. Первым о возможном разводе Остапчуков осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.
В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.