"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост

Кристина Остапчук: Я за меру во всем. Просто хотелось бы, чтобы вы идеализировали не других, а себя Фото: kristygor / Instagram

Остапчук позировала в зеленом раздельном купальнике.

"Иногда я недооценивала тебя... "Мое тело, спасибо тебе за то, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям в виде булочек, бургеров, пиццы и алкоголя, а еще это все и при отсутствии регулярного спорта, люблю и принимаю тебя..." – такие слова я бы сказала ему сейчас. Я, как все девушки, имею к себе кучу вопросов, поверьте, если стать в любой примерочной с тем ужасным светом, я буду в целлюлите, или прямые лучи солнца могут тоже подсветить все неидеальности моей кожи. Нет тех идеальных девушек, как на картинках Vogue. Это все ракурс, свет и так далее", – заявила Горняк.

Она добавила, что чувствует, как становится красивее, когда любит и принимает себя такой, как она есть.

"Но это не о body positive. Я за меру во всем. Просто хотелось бы, чтобы вы идеализировали не других, а себя, поэтому идите к зеркалу и скажите себе несколько теплых слов", – отметила блогер.

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Остапчук 5 марта показала селфи в красной декольтированной комбинации и рассказала, что на отдыхе успевает следить за собой.

Блогер призналась, что находит время на чтение книги, общение с подругами, вкусную еду, а также может и поплакать, и посмеяться.