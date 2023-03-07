"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу

Егорова вышла на танцпол в сиреневом платье с прозрачной юбкой. Она станцевала румбу вместе со своим партнером – 35-летним хореографом и танцовщиком Анджеем Цибисом.

"Настоящая леди, исполняющая румбу. Наталья насладилась выступление с Анджеем. Как вам?" – говорится в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Let's Dance (@letsdance)

Также Егорова показала совместное фото со своим партнером.

"Обожаю этот эмоциональный танец", – высказалась она о румбе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)