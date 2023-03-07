Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
Новости

"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Егорова танцует вместе с 35-летним хореографом
Егорова танцует вместе с 35-летним хореографом
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии 49-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 5 марта в Instagram опубликовала видео своего выступления на немецком танцевальном шоу Let's Dance.

Егорова вышла на танцпол в сиреневом платье с прозрачной юбкой. Она станцевала румбу вместе со своим партнером – 35-летним хореографом и танцовщиком Анджеем Цибисом.

"Настоящая леди, исполняющая румбу. Наталья насладилась выступление с Анджеем. Как вам?" – говорится в подписи.

Также Егорова показала совместное фото со своим партнером.

"Обожаю этот эмоциональный танец", – высказалась она о румбе.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

О том, что Егорова примет участие в немецком танцевальном шоу Let's Dance на канале RTL, стало известно в январе 2023 года. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Теги: Виталий Кличко, платье, шоу, фото, хореограф, танец, жена, Наталья Егорова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках
  Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
Галина ГРИШИНА
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин
Алеся БАЦМАН
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Галина ГРИШИНА
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Галина ГРИШИНА
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Галина ГРИШИНА
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Галина ГРИШИНА
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни ведущего после расставания со второй женой
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни ведущего после расставания со второй женой
Галина ГРИШИНА
  Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они одна команда
  Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда
Алеся БАЦМАН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 