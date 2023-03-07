Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
Новости

Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кацурин дал попробовать Дорофеевой блюдо, которое понравилось ему самому
Кацурин дал попробовать Дорофеевой блюдо, которое понравилось ему самому
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин, новый бойфренд украинской певицы Нади Дорофеевой, 5 марта на своем YouTube-канале опубликовал новый выпуск своего фуд-тревел-шоу "Гид по еде".

Кацурин посетил заведения польских городов Кракова и Варшавы.

В ролике не принимал участия соведущий Кацурина блогер Антон Птушкин, но появилась Дорофеева.

Кацурин предложил ей в одном из ресторанов попробовать польское блюдо "копытка". Это картофельные сырные кирпичики со сливочным вкусом. Ресторатор отметил, что это аналог зраз. Ему понравилось блюдо, а Дорофеева сказала, что это не блюдо ее мечты.

Скриншот: Мiша Кацурiн / YouTube
Скриншот: Мiша Кацурiн / YouTube

Кацурин после отзыва Дорофеевой о блюде сказал: "Тогда я не знаю, что тебе предложить".

"Поцелуй", – ответила Дорофеева. После этого они с Кацуриным поцеловались в губы.

Скриншот: Мiша Кацурiн / YouTube
Скриншот: Мiша Кацурiн / YouTube

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании с Dantes. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод.

Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, блогеры, певица, блогер, Dantes, поцелуй, блюдо, Михаил Кацурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках
  Киборг "Костенко": Моих знакомых пытали. Брали военные телефоны, которые выдают ток, надевали на уши, на половые органы и спрашивали о партизанах и АТОшниках
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
"Антитіла" и U2 в Лондоне спели Mothers Of The Disappeared, посвятив песню матерям украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Насладилась выступлением". Экс-жена Кличко в платье с прозрачной юбкой станцевала румбу
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги
Галина ГРИШИНА
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
"Птица выпорхнула". Тоня Матвиенко рассказала о переменах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин
  Панин: Кто во время войны меня разочаровал? Охлобыстин, Сукачев и Галанин
Алеся БАЦМАН
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Галина ГРИШИНА
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Галина ГРИШИНА
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Галина ГРИШИНА
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Галина ГРИШИНА
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни ведущего после расставания со второй женой
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни ведущего после расставания со второй женой
Галина ГРИШИНА
  Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они одна команда
  Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда
Алеся БАЦМАН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 