Кацурин покормил Дорофееву перед камерой и поцеловал ее в губы

Кацурин посетил заведения польских городов Кракова и Варшавы.

В ролике не принимал участия соведущий Кацурина блогер Антон Птушкин, но появилась Дорофеева.

Кацурин предложил ей в одном из ресторанов попробовать польское блюдо "копытка". Это картофельные сырные кирпичики со сливочным вкусом. Ресторатор отметил, что это аналог зраз. Ему понравилось блюдо, а Дорофеева сказала, что это не блюдо ее мечты.

Скриншот: Мiша Кацурiн / YouTube

Кацурин после отзыва Дорофеевой о блюде сказал: "Тогда я не знаю, что тебе предложить".

"Поцелуй", – ответила Дорофеева. После этого они с Кацуриным поцеловались в губы.