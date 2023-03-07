53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото

"Да, мэм... репетиция в выходные", – написала она.

Лопес запечатлена вместе со своей командой. Артистка сделала групповое селфи с верхнего ракурса. Она запечатлена в белом топе с декольте и без видимого макияжа на лице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

21 декабря в ролике для американского издания Vogue Лопес рассказала, как ухаживает за собой.