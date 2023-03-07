53-летняя Лопес без макияжа и в декольтированном топе показала себя с верхнего ракурса. Фото

"Да, мэм... репетиция в выходные", – написала она.
Лопес запечатлена вместе со своей командой. Артистка сделала групповое селфи с верхнего ракурса. Она запечатлена в белом топе с декольте и без видимого макияжа на лице.
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21 декабря в ролике для американского издания Vogue Лопес рассказала, как ухаживает за собой.
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.