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02 марта, 2023
 
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Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото

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Санина и The Maneken посетили допремьерный показ "Мавки"
Санина и The Maneken посетили допремьерный показ "Мавки"
Фото: MAVKA / Facebook

1 марта в киевском кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинского анимационного фильма "Мавка". Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

Премьеру посетили певицы Оля Полякова, Анна Тринчер, Нина Матвиенко, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, музыкант The Maneken, певец Олег Скрипка, министр культуры и информационной политики Украины Украины Александр Ткаченко с женой и сыном, ведущая Неля Шовкопляс и многие другие. 

https://www.facebook.com/MAVKA.MOVIE/posts/pfbid0XHKNPG2CD8ncMyhiqsnyixEY6r5G4ypGLohbnHKKMsu6LHPfTfYMktjFiZV8Poh5l

Контекст:

"Мавка" – анимационное фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня".

Персонажей озвучили артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровський, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула.

Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Александр Ткаченко, кинотеатр, мультфильм, The Hardkiss, Анна Тринчер, Нина Матвиенко, Оля Полякова, певица, Юлия Санина, премьера
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