Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото

Премьеру посетили певицы Оля Полякова, Анна Тринчер, Нина Матвиенко, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, музыкант The Maneken, певец Олег Скрипка, министр культуры и информационной политики Украины Украины Александр Ткаченко с женой и сыном, ведущая Неля Шовкопляс и многие другие.

Контекст: "Мавка" – анимационное фентези по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки "Лісова пісня". Персонажей озвучили артисты Наталья Денисенко, Наталия Сумская, Елена Кравец, Назарий Заднепровський, исполнители Нина Матвиенко, Кристина Соловий, Артем Пивоваров, Санина, Михаил Хома, музыканты Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведущие Екатерина Осадчая, Сергей Притула. Режиссеры анимационной ленты – Олег Маламуж и Александра Рубан.