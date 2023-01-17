Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

"Премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Эти смыслы все время были заложены в мультфильм, но сейчас, к сожалению, стали еще актуальнее", – говорится в анонсе.
После премьеры мультфильма в Украине он будет показан и за рубежом.
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Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" – совместный проект студии "Анимаград" и компании Film.UA Group. Он создан по мотивам произведения украинской писательницы Леси Украинки "Лісова пісня".
В 2016 году проект выиграл девятый конкурс Госагентства Украины по вопросам кино и получил финансовую поддержку государства.