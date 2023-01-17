Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

"Премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Эти смыслы все время были заложены в мультфильм, но сейчас, к сожалению, стали еще актуальнее", – говорится в анонсе.

После премьеры мультфильма в Украине он будет показан и за рубежом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mavka. The Forest Song (@mavka.movie)