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17 января, 2023
 
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Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"

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Мультфильм создан по мотивам произведения украинской писательницы Леси Украинки "Лісова пісня"
Мультфильм создан по мотивам произведения украинской писательницы Леси Украинки "Лісова пісня"
Фото: MAVKA / Facebook

Премьера украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня" состоится 2 марта. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

"Премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Эти смыслы все время были заложены в мультфильм, но сейчас, к сожалению, стали еще актуальнее", – говорится в анонсе. 

После премьеры мультфильма в Украине он будет показан и за рубежом. 

Контекст:

Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" – совместный проект студии "Анимаград" и компании Film.UA Group. Он создан по мотивам произведения украинской писательницы Леси Украинки "Лісова пісня". 

В 2016 году проект выиграл девятый конкурс Госагентства Украины по вопросам кино и получил финансовую поддержку государства.

Теги: мультфильм, Леся Украинка
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