Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого

Остапчук сообщила, что отправилась на Мальдивы.
"Я мечтала и знала, что буду здесь снова! Самое спокойное место на земле для меня – Мальдивы! Теперь это именно то, что мне нужно!" – написала она.
На фото запечатлен океан, пирс, на котором находятся покрывало, книга и чашка чая.
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Также Горняк опубликовала ролик, снятый на пляже. Она предстала в раздельном купальнике.
"Как поступить с ошибками прошлого? Сделайте их достоянием истории", – процитировала она американского писателя Гэри Чепмана.
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Кристина Остапчук – бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.
Они поженились в 2020 году. Первым о возможном разводе пары осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.
В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.
22 февраля Остапчук намекнул, что женился в третий раз.