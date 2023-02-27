Бульвар Шоубиз
 
27 февраля, 2023
 
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Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого

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Кристина Остапчук: Самое спокойное место на земле для меня Мальдивы!
Кристина Остапчук: Самое спокойное место на земле для меня – Мальдивы! 
Фото: kristygor / Instagram

Украинский нотариус и блогер Кристина Остапчук 26 февраля в Instagram опубликовала фото, снятое на отдыхе.

Остапчук сообщила, что отправилась на Мальдивы.

"Я мечтала и знала, что буду здесь снова! Самое спокойное место на земле для меня – Мальдивы! Теперь это именно то, что мне нужно!" – написала она.

На фото запечатлен океан, пирс, на котором находятся покрывало, книга и чашка чая.

Также Горняк опубликовала ролик, снятый на пляже. Она предстала в раздельном купальнике.

"Как поступить с ошибками прошлого? Сделайте их достоянием истории", – процитировала  она американского писателя Гэри Чепмана.

Контекст:

Кристина Остапчук – бывшая супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука.

Они поженились в 2020 году.  Первым о возможном разводе пары осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

22 февраля Остапчук намекнул, что женился в третий раз.

Теги: видео, купальник, блогеры, Мальдивы, отдых, Владимир Остапчук, блогер, жена, Кристина Остапчук
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