Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого

Кристина Остапчук: Самое спокойное место на земле для меня – Мальдивы! Фото: kristygor / Instagram

Остапчук сообщила, что отправилась на Мальдивы.

"Я мечтала и знала, что буду здесь снова! Самое спокойное место на земле для меня – Мальдивы! Теперь это именно то, что мне нужно!" – написала она.

На фото запечатлен океан, пирс, на котором находятся покрывало, книга и чашка чая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)

Также Горняк опубликовала ролик, снятый на пляже. Она предстала в раздельном купальнике.

"Как поступить с ошибками прошлого? Сделайте их достоянием истории", – процитировала она американского писателя Гэри Чепмана.